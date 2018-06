Nyinvesteringarna i Storbritanniens bilindustri halverade

Det sade Storbritanniens största biltillverkarlobby, the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), till Reuters.

Nyinvesteringar i fabriker, maskiner, utrustning med mera föll till 347,3 miljoner pund under första halvåret 2018, jämfört med 647,4 miljoner pund under första halvåret 2017.

"Det finns en växande frustration i globala styrelserum över den långsamma förhandlingstakten", sade Mike Hawes, verkställande direktör för SMMT.

"Regeringen måste tänka om sin position till tullunionen", tillade han.