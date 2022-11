Nya varningar från SMHI – stora snömängder

SMHI utfärdade vid lunchtid under söndagen en orange varning över stora delar av Stockholms län.

Den gäller kraftigt snöfall från i kväll till i morgon kväll. Det är lite osäkert var i det här området det mesta kommer att hamna, men det blir stråk med stora mängder, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

Sedan tidigare ligger en orange varning i sydöstra Skåne.

Där är det lite gränsfall. Det har kommit 10–20 centimeter lokalt under natten och morgonen men just nu ligger de kraftigaste skurarna mest ute till havs. Det tar sig in precis över kustbandet och varningarna ligger kvar för det kan komma in kraftigare stråk igen, säger Therese Fougman.

Gula varningar ligger över Öland, Gotland, norra Kalmar län, Östergötland och Sörmland. Även områden väster om Vättern – där man väntar sig kraftigare snöfall under kvällen – samt väst och sydväst om Vänern omfattas av gula varningar.

Där handlar det främst om den förstärkning som blir när vi har den här kalla nordostvinden över sjöarna, som genererar kraftigare snöbyar, säger Therese Fougman.

Lågtrycksområdena förflyttar sig under söndagen och framåt över landet.

Det som då ligger över fastlandet kommer att sprida sig västerut och dra ned mot Halland och Skåne i natt och i morgon. Så skåningarna får nog förbereda sig på att det kan bli snö i den västra delen av Skåne också från sent i kväll eller i natt.

Fler eller utökade varningar kan vara att vänta, i nuläget är det oklart i vilka områden.

Det kommer uppdateringar på befintliga varningar och förmodligen kan det tillkomma något, säger Therese Fougman.

14 centimeter snö hade på morgonen fallit över centrala Stockholm, medan det i Holmbo väster om Valdemarsvik rapporterades ett snödjup på 21 centimeter. I småländska Fagerhult och Orrefors var snödjupet drygt 20 centimeter. I Oskarshamn var motsvarande siffra 35 centimeter.