Kontorsstolar, höj- och sänkbara skrivbord, loungesoffor och whiteboards. Det är bara några av de kontorsmöbler som just nu väntar på nya ägare på Soecos enorma lager i skånska Dalby.

”Det finns alltid företag som växer, andra som krymper, men ingen vill ha ett mishmash av möbler. Man vill att det ska vara enhetligt, och det är där vi kommer in i bilden och hjälper företagen att hitta rätt”, säger vd:n Ola Sjödin.

För åtta år sedan startade serientreprenören Ola Sjödin Soeco som handlar med återbrukade kontorsmöbler. Bakom sig hade han omkring 15 företag, och när han av en tillfällighet fick möjligheten att köpa 300 arbetsplatser från en nedlagd avdelning hos telekomföretaget Ericsson, i Lund, slog han till. Skrivborden sålde han på Blocket och det blev starten för Soeco, som förra året omsatte 26,9 miljoner kronor och utsågs till Gasellföretag, alltså ett av Sveriges mest snabbväxande bolag.

”Det finns en större medvetenhet hos företagen nu. Det märks även hos kommuner och landsting vars upphandlingar ofta fokuserar på återbruk. Det är inte bara miljön som spelar in, utan också möjligheten att spara 50-70 procent av vad det kostar att köpa nya möbler. Dessutom inser allt fler att det inte är loppisverksamhet vi håller på med, utan att man kan få ett hur snyggt kontor som helst.”

Soeco är inte bara återförsäljare av begagnad kontorsinredning, utan har också en verkstad där man bland annat klär om stolar och fräschar upp och målar om möbler. Att kunden kan få både volym och valfrihet, har varit nyckeln till framgång, enligt Ola Sjödin.

”Man kan komma hit och prova stolar och sedan säga att man vill ha 120 sådana i rött. Då fixar vi det.”

En annan framgångsfaktor har varit att Soeco också hjälper till med flytten. På fredagen kan bolaget hämta de gamla möblerna på ett ställe, och sälja dem vidare. Samtidigt ser man till att den nya kontorsinredningen finns på plats på måndag morgon.

”Vi vet att om företagen tappar en dags produktion kan det kosta lika mycket som att köpa helt nya möbler. Där ser vi också till att möta kundens behov, samtidigt som vi har ett cirkulärt tänk för möblerna.”

Men med coronapandemin har Soecos aktivitet dämpats något. Från kunder i kommuner och landsting, märker man inte av någon avmattning, men på företagssidan är man mer avvaktande. Däremot har efterfrågan från privatpersoner skjutit i höjden.

”Höj- och sänkbara skrivbord har vi märkt en jätteefterfrågan på när många jobbar hemifrån.”

Det är en bild som även Blocket bekräftar. Sedan coronapandemin startade har sökningarna på olika typer av kontorsinredning legat i topp. Under april såldes 59 procent av de annonserade varorna i kategorin bord och stolar inom en vecka, att jämföra med 37 procent under samma period förra året. I början av pandemin tog särskilt sökningarna på skrivbord fart, men under perioden 27 april till 27 maj är det kontorsstolar som har dominerat, där sökningarna ökade med 61,3 procent jämfört med samma period förra året.

”Jag tror många har insett nu att det faktiskt fungerar att jobba hemifrån och jag tror absolut att fler kommer vilja ha hemmakontor, även om vi kanske inte kommer att se en sådan här stor ökning på sökningar efter kontorsmöbler igen”, skriver Matilda Adelborg, presskommunikatör på Blocket, i ett mejl.

Hur utvecklingen blir beror på vilka rekommendationer som kommer att råda framöver, men att trenden med återbrukade kontorsmöbler är här för att stanna är även Soeco övertygad om.

”Det här är en omställning för alla i västvärlden, men så fort myndigheterna säger att det är okej att vara på arbetsplatsen igen kommer proppen att släppa. Då tror jag också att man kommer att tänka till när man köper kontorsmöbler, inte minst om pengakistan blivit mindre under corona. Då kan återbruk vara ett alternativ.”

Soeco Kontorsmöbler Ägare: Ola Sjödin, Richard Järnhäll och Tor Sjödin. Omsättning 2019: 28,7 Mkr. Resultat 2019: -1,9 Mkr. Antal anställda: 32.