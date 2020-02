Nya siffror: Ras för inrikesflyget – Malmö och Göteborg tappar 20 procent

Samtliga tio flygplatser som ägs av statliga flygplatsoperatören Swedavia hade vikande passagerarsiffror under 2019. Nu visar det sig att det minskade flygandet fortsatte även i januari. Totalt 2.670.000 reste via Swedavias tio flygplatser under månaden, vilket är en minskning med 6 procent.

Det är utrikeflygandet som håller uppe siffrorna där Göteborg och och Bromma ökade sina passagerarantal något under januari jämfört med i fjol. Värre ser det ut på inrikessidan där Landvetter i Göteborg tappade hela 20 procent under januari 2020.