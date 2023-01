Nya robotattacker mot Kiev: "Jag hatar Ryssland"

Alona Sirenkos sexåriga dotter Olga har en vit jacka som är lite för stor. De tvingades båda ned i Kievs tunnelbana på lördagsmorgonen.

Hon tog med sig en bit kaka och lite vatten ned i tunnelbanestationen Obolon, på den västra sidan av floden Dnepr.

”Min dotter är rädd, jag med. Verkligen. Det är fruktansvärt, jag har inga ord. Det är fruktansvärt för oss, för Ukraina. Jag hatar Ryssland, ryska människor, och vad de gör mot oss.”

Senare under lördagen, under den tidiga eftermiddagen ljöd sirenerna och för många blev det andra gången under dagen att söka skydd i tunnelbanan.

23-åriga Svetlana Karetnaya, som arbetar på ett apotek, är en av dem som sökt sig till tunnelbanestationen invid Kievs järnvägsstation.

Svetlana Karetnaya säger att hon är trött och önskar att hon hade tagit med sig en stol. Men mest oroar hon sig för sin hund som befinner sig ensam i hennes lägenhet.

”Jag älskar min hund”, säger hon till TT.

Morgonens explosioner inträffade enligt Kievs borgmästare Vitalij Klytjko i de östra delarna av staden.

Zoya Osmirko, 21, har ingen stor tilltro till att Rysslands invasion av Ukraina kommer att avslutas inom den närmsta tiden.

”För att vara ärlig kommer kriget nog pågå i flera år. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina går tillbaka miljontals år. Ryssland vill inte ge tillbaka redan erövrade områden som vi kämpar för”, säger hon till TT:s utsända.

Även hon befinner sig i Kievs tunnelbana där de sökt skydd efter att flyglarmet gått.

Rädd är Zoya Osmirko inte, säger hon. Hon är redan van med krigets vardag och jämför det med coronapandemin.

”Det var detsamma under pandemin. Det första året är man rädd för viruset. Efter det blir man van med situationen.”

Andreo, 12, hade tänkt att ta en promenad med sina vänner innan även han fick springa ned i tunnelbanan.

”Förra veckan hörde vi inte flyglarmet alls. Men de skickade oss en nyårspresent, bara 30 minuter efter tolvslaget hörde vi sirenerna och fick gå ned här”, säger han till TT.

Lördagens attack var den första mot huvudstaden sedan nyårsnatten.

”Jag är ledsen, jag är inte rädd. Jag är bara ledsen för att det finns sådana människor som kan göra något sådant här”, säger Andreo.

Även andra städer i Ukraina har attackerats under lördagsmorgonen, däribland i regionerna Charkiv och Zaporizjzja. Där har också viktig infrastruktur och fabriksbyggnader förstörts vilket kan leda till akuta strömavbrott, enligt Charkivs guvernör.