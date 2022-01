Nya militära förstärkningar till Visby

Ytterligare en färja med soldater har anlänt till Visby under lördagseftermiddagen. Totalt tre större transporter har anlänt till Gotland det senaste dygnet.

Vid 14.30 på lördagen anlände ytterligare en färja till Visby. Den avgick från Oskarshamn med soldater, utrustning och materiel, uppger Therese Fagerstedt, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Under fredagskvällen skickades Försvarsmaktens operativa beredskapsstyrka till ön. Enheten flögs in i ett C-17-plan från Kallax flygplats och landade vid 18-tiden. Strax före midnatt anlände också en konvoj via en Gotlandsfärja.

Förflyttningar har även skett på fastlandet, bland annat längs med kusterna. Den anpassade militära närvaron handlar inte om en höjd beredskap.

”Det handlar om att man använder beredskapssatta resurser som man omfördelat och stärkt upp på vissa platser runt om i Sverige. Gotland är kanske det synligaste exemplet”, säger Therese Fagerstedt.

Åtgärderna rör delar av såväl armén, marinen, flygvapnet och cyberförsvaret. Försvarsmakten är förtegen om vad det handlar om för typ av förmågor, med hänsyn till operativ sekretess.

”Även om mycket av det vi gör är synligt är allting inte det”, säger Therese Fagerstedt.

Åtgärderna genomförs efter beslut från Försvarsmaktens insatschef och ska ses som anpassning till det spända läget mellan Ryssland och Ukraina samt ökad rysk aktivitet i Östersjön.

”Bakgrunden är det fortsatt försämrade omvärldsläget, där vi nu också sett en allt mer tilltagande rysk militär aktivitet i närområdet och ryska resurser som inte hör till normalbilden i Östersjön”, säger Therese Fagerstedt.

Bland annat har ett antal landstigningsfartyg från ryska marinen seglat in genom Stora Bält och vidare in i Östersjön.

Den som möter en konvoj med militära fordon ska tänka på att hålla avstånd och inte heller bryta konvojen.

”Trafiksäkerheten är viktigast. Gör inga dumma omkörningar, även om fordonen går lite långsammare än hastighetsbegränsningarna”, säger Therese Fagerstedt.