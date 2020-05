Stockholmskrog stängd efter brott mot coronaregler

TT: Varför inte, tror du?

”Säg det. Jag har inget svar. Man är kanske inte rädd och tänker att man inte kommer att drabbas som individ.”

TT: Men en stängning är ett hårt slag mot verksamheten. Borde det inte skrämma krögarna?

”Jovisst. Det är en jättestor konsekvens för verksamheten”, säger Peter Brådenmark.

Region Stockholms smittskyddsenhet fick under lördagen också in en anmälan från Sigtuna, men ytterligare information krävs från kommunen innan beslut kan fattas. I centrala Göteborg stängdes en krog efter kontroll på valborgsmässoafton, och under helgen har regionens smittskyddsenhet inte fått in några nya ärenden, enligt ett mejl till TT.

I Malmö skickades ett ärende vidare till regionens smittskyddsenhet efter kontroll på fredagen, men dagen efter var bristerna fixade.