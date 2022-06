Nya hårda restriktioner i Shanghai och Peking

Problemen med långa köer på Arlanda flygplats fortsätter. Polisen fick under morgonen lov att stänga av vägen till terminal 5 på grund av för mycket folk.

Avspärrningen skedde vid 4.30-tiden på lördagsmorgonen efter beslut från flygplatsen, vilket DN var först med att rapportera om.

Trafiken dirigerades om till terminal 2 och terminal 4.

”Under en viss tid under morgonen ville flygplatsledningen ha vår hjälp att spärra av vägen för bilar till terminal 5. Det var för mycket folk där inne och de ville spärra av vägen av brandskyddsskäl”, säger Per Fahlström, presstalesperson hos polisen till TT.

Vid 7.30-tiden var avspärrningarna dock hävda.

Enligt Swedavia var det väldigt mycket resenärer på flygplatsen under den tidiga lördagsmorgonen. Det gjorde att det blev mycket trångt i terminal 5.

”Det var många som vill checka in samtidigt i kombination med att många var ute i mycket god tid”, säger David Karlsson på Swedavias pressjour till TT.

Enligt Swedavia har resandet ökat snabbt utan att det finns tillräckligt med personal varken hos dem eller hos andra företag som sköter funktioner som Arlanda är beroende av.

Men trots köerna och stressen kommer de flesta resenärer ändå med sina plan, enligt Karlsson som strax efter klockan 8 beskriver kösituationen som normal igen.

Det är vanligt med en topp under tidig morgon och under eftermiddagen, men under andra tider kan läget se bättre ut.

”Det är precis som det ska vara nu. Det är inga långa köer, varken till incheckning eller till säkerhetskontrollen”, säger Karlsson.

I sociala medier vittnade resenärer om situationen på terminal 5 tidigt i morse.

”Vilken cirkus.. Köer till köerna för att köa. NOLL organisation. NOLL information”, skriver en man.

”Tycker synd om alla barn på Arlanda just nu”, skriver en annan.

”03.00, hur många kommer missa sina flyg?”, undrar en person som har publicerat en bild på köande resenärer.