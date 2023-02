Nya galleriet säljer fotokonst för 800.000 kronor

På Hornsgatspuckeln nära Mariatorget ligger gallerierna på rad, däribland ett av få kvarvarande fotogallerier, Kontrast, som drivs av Pressfotografernas klubb. Av etablerade gallerier i Stockholm som ofta har utställningar med samtida fotokonstnärer kan nämnas Cecilia Hillström Gallery och Galleri Flach, men de visar inte enbart fotokonst.

Det gör däremot Picture This Gallery som startade för ett år sedan som ett galleri på nätet, men nu öppnar storskaligt i en lokal i två plan. Med en stor källarlokal som tidigare var serverhall tar det nya galleriet plats bland de största i Stockholm, oavsett inriktning.

Att man går från att endast finnas digitalt till en stor lokal i centrala Stockholm förklarar Oscar Otteborn, vd och en av fyra grundare, så här:

”Känslan när man tittar på ett fotografi och tänker: ‘den här måste jag ha’, den får man inte alls på samma sätt på en sajt”.

Oscar Otteborn. Foto: Jack Mikrut

Fönstren mot Sankt Paulsgatan är blygsamma. I två mindre rum vid entrén säljs fotografier och affischer i de lägre prisklasserna. Ett undantag är ett porträtt av Bruce Springsteen, taget av Mark Seliger, som hänger bredvid en gammal kakelugn och betingar ett pris på 95.000 kronor – men det fotot är redan sålt.

”Under det år som vi hållit på har vi sålt allt från affischer för 300 kronor till fine art. Det dyraste verk vi har kostar 800.000 kronor och det dyraste vi sålt kostade strax under 400.000”, säger Oscar Otteborn.

En affisch för några hundralappar som drar till sig ögonen är ett foto av den världsberömda fotografen Lennart Nilsson av skådespelerskan Ingrid Bergman i Paris med triumfbågen i bakgrunden. Ett fotografi av författaren Selma Lagerlöf i samma rum går på 10 000 kronor.

En trappa ned, i källarplanet, öppnar sig flera rum på sammanlagt cirka 700 kvadratmeter. Här öppnar Picture This Gallery med en utställning av fotografen Helena Blomqvist kallad ”On the Ending of Species”.

Sålt! Fotot på Bruce Springsteen kostade 95.000 kronor. Foto: Jack Mikrut

Det nya galleriet siktar på att ha åtta till tio utställningar per år. Varken Oscar Otteborn eller medgrundaren Moon–Suck Song, grundare av den digitala byrån Panagora, har någon tidigare erfarenhet av fotokonst. Det har däremot bröderna Jan och Per Broman, som grundade Fotografiska på Stadsgårdskajen. Jan Broman är styrelseordförande och de fyra grundarna har lika stora ägarandelar, cirka 20 procent vardera. Den resterande femtedelen ägs av mindre investerare.

Bröderna Broman lämnade sitt livsverk Fotografiska under pandemin, tio år efter konsthallen öppnade. De har kvar någon enstaka procent av ägandet, men har inte längre någon position i företaget som tagits över av tysken Yoram Roth, som är ny huvudägare.

”Fotografiska blev väldigt stort och det var väldigt många olika viljor om hur man driver saker och ting”, kommenterar Jan Broman kort.

Foto: Jack Mikrut

Jämfört med Fotografiska, som numera finns i både Tallinn och New York, är Picture This Gallery en pytteliten verksamhet. Men det är också en annan slags verksamhet. Den förra är en konsthall med biljettintäkter som intäktskälla medan den senare är ett kommersiellt galleri med gratis entré till utställningarna där alla verk är till salu.

”Det billigaste fotografiet av Helena Blomqvist kostar 90.000 kronor och finns bara i sex exemplar”, säger Oscar Otteborn.

Öppningsutställningen ”On the Ending of Species” består av nya verk och har tidigare endast visats i Helsingfors. Vid sidan av den, i samma rum, visas en retrospektiv av Helena Blomqvists tidigare verk. Dessa har ett prisspann på 30.000–110.000 kronor.

Den nya bildserien reflekterar över förhållandet människor och djur. Helena Blomqvist använder sig i vissa verk av scenografier och mitt på golvet, i en glasmonter, står en modell av en djurkyrkogård med utrotade och utrotningshotade arter.