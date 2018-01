Nya europeiska regelverk för finanssektorn träder i kraft i dag

Sammantaget har branschen investerat omkring 2 miljarder dollar under förberedelsefasen. Tanken är att regelverket ytterligare ska öka transparensen på finansmarknaden och för bankkunder. Bland annat ökar rapporteringsplikten vid affärer på valuta- och räntemarknaden samt rapporteringskravet vid derivat- och råvaruaffärer utöver aktieaffärer.

Att Mifid står för "Markets in Financial Instruments Directive" tycker Financial Times påminner vad regleringen handlar om. Marknader är enligt tidningen "nyckelordet".

"Att skydda konsumenter är huvudmålet men den primära mekanismen för att uppnå det skyddet är genom mer effektiva marknader", skriver Financial Times i en krönika.

Ett par mäklare framhåller för Bloomberg News att handelsvolymer har minskat redan inför förändringarna. Särskilt handeln i sådant som obligationer, swappar och andra sorters instrument som normalt sett handlas utanför börser kan komma att påverkas, påpekar en medarbetare på mäklarmellanhanden TP Icap för den amerikanska nyhetsbyrån.