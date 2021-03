Nya anklagelser mot New Yorks guvernör – tunga avgångskrav

I USA blåser det allt hårdare runt New Yorks guvernör, demokraten Andrew Cuomo – som fortfarande vägrar avgå. Fler tunga namn inom partiet kräver att han avgår, samtidigt som en sjunde kvinna kliver fram och anklagar honom för sexuella trakasserier.

New Yorks guvernör, Andrew Cuomo.

Trots en växande härva, med fler anklagelser om sexuella trakasserier och opassande gester från guvernör Andrew Cuomo, fortsätter han att klamra sig fast vid sin post.

”Jag tänker inte avgå. Jag har inte gjort det som påstås”, säger den 63-årige demokraten vid en presskonferens.

Samtidigt sällar sig New Yorks två senatorer: majoritetsledaren Chuck Schumer samt Kirsten Gillibrand, till den växande partiskara som vill att Cuomo avgår. I den ingår nu också 16 demokratiska ledamöter i representanthuset som är från New York.

En av dessa är Jerry Nadler, ordförande i representanthusets justitieutskott.

”De upprepade anklagelserna mot guvernören, och det sätt på vilket han har besvarat dem, har gjort det omöjligt för honom att sitta kvar på sin post vid det här laget,” skriver han i ett uttalande.

”Guvernör Cuomo har inte längre New York-invånarnas förtroende. Guvernör Cuomo måste avgå”, fortsätter Nadler.

Under fredagen pekade en sjunde kvinna ut Cuomo. Det handlar om reportern Jessica Bakeman, som i en artikel i New York Magazine beskriver hur New York-guvernören ofta rörde vid henne mot hennes vilja – armar, axlar, nedre delen av ryggen eller midjan – i samband med att hon utförde sitt jobb, som var att journalistiskt granska honom.

Bakeman beskriver särskilt en fest 2014, då Cuomo tog hennes hand och höll om henne och tvingade henne att bli fotograferad tillsammans med honom.

”Förlåt, gör jag dig obekväm? Jag trodde vi kilade stadigt?”, sade Cuomo, enligt Bakeman.

Tidigare har sex andra kvinnor, de flesta före detta medarbetare, anklagat Cuomo för olika former av sexuella trakasserier och opassande gester.

”Kvinnor har rätt att träda fram och bli lyssnade på. Det uppmuntrar jag till fullo, men jag vill vara tydlig, det är fortfarande en fråga om vad som är sanning. Jag har inte gjort det jag anklagas för, punkt”, säger Cuomo.

Utredningar har inletts av både New Yorks delstatsparlament och delstatens statsåklagare. Cuomo uppmanar allmänheten att invänta utfallet från dessa.

”Vänta på sakuppgifterna. Att ha en åsikt utan fakta är oansvarigt”, säger han.

Tidigare i veckan har New Yorks borgmästare Bill de Blasio, samt minst 55 demokratiska lokalpolitiker i New York-området, krävt guvernörens avgång.