Ny tjänst från Lundabolag: Köp koldioxid och gräv ner den

Lundabolaget Avant Apes har utvecklat en tjänst där privatpersoner kan bidra till en klimatbättre värld. Genom plattformen kan intressenter köpa en viss mängd koldioxid som globala företag fångar in och lagrar permanent. Men kön är lång för privatpersoner som vill köpa och begrava koldioxid.

Sedan tidigare driver Magnus Alfredsson den Lundabaserade fonden Proethos som är inriktad på etisk och hållbar kapitalförvaltning. Bolaget är sprunget ur inkubatorn Ideon Innovation och har nära samarbete med bland annat Ekonomihögskolan i Lund.

Nu har han startat ytterligare ett företag med fokus på miljö och hållbarhet, Avant Apes, som under den kommande vintern siktar på lansering av en klimattjänst där intressenter kan bidra till att koldioxid fångas in från atmosfären och lagras permanent.

”Jag tippar på att vi har tjänsten igång i januari nästa år. Och det här handlar inte om klimatkompensering, att bli klimatpositiv, offsetting eller något annat populärt uttryck, utan att privatpersoner och företag kan välja hur många kilo eller ton man ska fånga in och begrava. Man gör beställningen på vår hemsida, betalar och får en bekräftelse”, säger Magnus Alfredsson bakom Avant Apes som i likhet med Proethos också drivs från Ideon Innovation.

Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) går ut på att fånga in koldioxid som komprimeras, transporteras och lagras djupt under markytan eller havsbottnen.

”Det finns visserligen olika aktörer som säljer portföljer med en mix av hållbara lösningar och produkter. Men mig veterligen finns det ännu inget företag som erbjuder renodlad försäljning av koldioxid som fångas in och lagras”, säger Magnus Alfredsson.

Idag finns det cirka en handfull större företag som på ett globalt plan svarar för själva infångande och lagring av växthusgasen, men samtliga har fulltecknade agendor för en bra tid framåt. Privatkonsumenter som vill dra sitt strå till stacken för en klimatbättre värld, exempelvis via Avant Apes i Lund, får således räkna med en lång väntetid innan köpet av koldioxid omsätts till handling.

”Det är helt klart så att efterfrågan i dag är större än tillgången. Om du lägger en beställning på vår hemsida i dag dröjer det 2-4 år innan den köpta mängden koldioxid har samlats in och lagrats, det måste man vara medveten om, säger Magnus Alfredsson.

Han säger sig ha knutit samarbeten med de två största företagen i världen som specialiserat sig på teknik för koldioxidavskiljning och lagring. Men han vill inte gå närmare in på vilka företag det handlar om.

”Just nu jobbar vi på prissättningen och när den processen blir klar, om två-tre månader, kommer jag förmodligen att kunna gå ut med namnen på de här aktörerna. Som kalkylen ser ut just nu kommer mitt pris till konsumenter att vara sex kronor per kilo koldioxid. I takt med att tekniken förfinas kommer priset för privatpersoner också att bli lägre”, säger Magnus Alfredsson.