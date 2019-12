Ny plattform lär flyktingbarn grekiska och engelska

Soheila är 12 år och har bott i det ökända flyktinglägret Moria på Lesbos i nästan sju månader. Hon flydde tillsammans med sin familj från Afghanistan över havet från Turkiet.

”Det är tufft i lägret. Så fort det blir mörkt måste någon följa med mig om jag ska gå någonstans, och det är mycket bråk. Jag oroar mig mycket för framtiden, att vi ska bli deporterade. Vi spenderade alla pengar på att ta oss hit, vi har ingenting kvar i Afghanistan.”

Soheila är ett av alla barn som bor i flyktinglägret Moria under usla förhållanden. Läkare utan gränser har tidigare rapporterat att var fjärde barn uppvisar självskadebeteende.

De senaste fem månaderna har Soheila fått ett litet andrum i tillvaron på Tapuat center, hit kommer 300 barn och kvinnor varje dag.

Tapuat center ligger några kilometer från Moria, det som tidigare var en bilfirma har i dag blivit omgjort till en skola för barn och ett kvinnocenter. Här lär sig barnen grekiska, engelska, matte och bild. Centret öppnades i april förra året av Unicef, som också samarbetar på plats med den grekiska hjälporganisationen Together For Better Days.

I dag finns det runt 35 000 flyktingbarn i Grekland. Enligt siffror från Unicef får 40 procent av barn på flykt runt om i världen undervisning i ett språk de inte förstår. Det innebär att många barn hoppar av skolan eller inte klarar sig, eftersom de inte förstår språket.

Tillsammans med Akelius Foundation har Unicef Sverige tagit fram en språkplattform som lär barnen grekiska och engelska. Plattformen är gjord som en app, och går att ladda ner på datorer, surfplattor och mobiltelefoner.