Ny konvoj i östra Ukraina – fler strider väntar

De nya bilderna från satellitföretaget Maxar visar en nästan 13 kilometer lång konvoj av bepansrade militärfordon som rör sig söderut genom östra Ukraina.

Konvojen var när den fotograferades strax utanför miljonstaden Charkiv, inte långt från den ryska gränsen. Fordon syns vid tätorten Velykji Burluk.

Bilderna uppges även visa lastbilar som drar artilleri efter sig.

Intensiva strider rasar redan i Luhansk- och Donetsk-regionerna, där Charkiv ligger. Enligt en rapport från Ukrainas militär har ukrainska soldater under det senaste dygnet besvarat åtta ryska attacker, förstört fyra pansarvagnar, åtta bepansrade fordon samt tre flygplan och en helikopter.

President Volodymyr Zelenskyj varnar för en rysk storoffensiv i öst som kan bli avgörande för krigets fortsättning.

Hans rådgivare Mychailo Podoljak beskriver det som att Ryssland måste slås tillbaka i regionerna innan ett eventuellt möte mellan ländernas presidenter kan äga rum.

”Ukraina är redo för stora strider. Ukraina måste vinna dem, inklusive i Donbass. Och när det sker kommer Ukraina ha en starkare förhandlingsposition”, säger han i statlig ukrainsk tv enligt ryska nyhetsbyrån Interfax.

”Efter det kan presidenterna mötas. Det kan ta två, tre veckor.”

Tillbakadragandet från Kievregionen innebär att ryska styrkor fokuserar mer på de östra och södra fronterna. På kort sikt väntas dock inte några stora förändringar på slagfälten, enligt den USA-baserade oberoende tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW).

I stället bedöms att Ryssland kommer att ha svårt att samla en stor och stridsfärdig styrka i östra Ukraina de kommande månaderna.

”Ryssland kommer antagligen att fortsätta att kasta in svårt skadade och delvis rekonstruerade enheter styckevis in i offensiva insatser som kommer att göra begränsade vinningar till stora kostnader”, skriver ISW i sin senaste uppdatering om kriget.

ISW tror att de ryska styrkorna kommer omringa eller slita ned de ukrainska styrkorna i Donetsk och Luhansk, den så kallade Donbass-regionen.

Men ”det är minst lika troligt att de här ryska offensiverna kommer att kulminera innan de uppnår sina mål, som liknande ryska insatser har gjort”.

I norra Ukraina börjar bilden klarna av ryska soldaters attacker på civila. Bevisen syns i form av massgravar, användning av civila som mänskliga sköldar och försåtsminering av civil infrastruktur sedan styrkorna lämnat området, enligt det brittiska försvarsdepartementet.

Därtill fortsätter ryska styrkor att attackera infrastruktur med stor risk för civila offer. Som exempel nämns en rysk attack mot en tank med salpetersyra i staden Rubizjne i östra Ukraina.

Fler källor bekräftar nu också att generalen Aleksandr Dvornikov, erfaren från rysk krigföring i Syrien, fått det övergripande befälet över det ryska anfallskriget. Han hade tidigare ansvaret för den södra och östra axeln.

Men att förenkla befälsordningen är antagligen inte hela lösningen, enligt tankesmedjan ISW, som bedömer att Ryssland fortsatt kommer ha problem att etablera en sammanhängande offensiv.