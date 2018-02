Ny intern attack mot Theresa May

Den tidigare finansministern George Osborne, som Theresa May petade när hon blev premiärminister efter David Cameron i juli 2016, pekar på en växande kritik mot brexitförhandlingarna.

"Alla vet att Theresa May måste avgå, men ingen är beredd att agera innan det finns ett uppenbart alternativ att samlas runt. Om eller när det händer kan saker och ting röra på sig väldigt snabbt", säger en parlamentsledamot till tidningen.

Samtidigt pågår en namninsamling bland konservativa parlamentsledamöter utanför regeringen, "backbenchers", för en förtroendeomröstning om Theresa Mays framtid. Det saknas bara fyra personer för att få ihop de 48 namn som krävs, uppger The Sun.

The Sun drar paralleller till föregångaren Margaret Thatchers fall 1990, som utlöstes när en av hennes tidigare förtrogna avgick i protest mot hennes EU-politik.

En tung konservativ parlamentsledamot är nära att lämna sin post och starta ett uppror mot Theresa May, uppger dagstidningen The Sun.

Theresa May har lyckats reta både EU-motståndare och EU-vänner inom det konservativa partiet. Det kan bli hennes fall.

Samtidigt växer ordstriden mellan London och Bryssel om det övergångsavtal som ska gälla från brexit i mars 2019 till december 2020, enligt EU. Avtalet ska vara klart redan i mars.

Theresa May har i veckan sagt nej till att EU-medborgare som flyttar till Storbritannien under övergångsperioden ska ha samma rättigheter som dem som kom före brexit. Bryssel anser att EU:s fyra friheter, inklusive fri rörlighet, ska fortsätta gälla under övergångsperioden.