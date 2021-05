Ny het båtsommar väntar – så ska du tänka kring köp och uthyrning

Innehåll från Tactile Rugged Computers Annons

Smarta fabriker, effektivare produktionsflöden och preventiv service är alla avgörande digitaliseringsområden för bibehållen konkurrenskraft. För att få ut maximalt av sin industrianläggning eller maskin krävs en utökad och anpassad digitalisering. Tactile arbetar nära marknaden och följer dess behov för att erbjuda IT och hårdvara anpassad för att bidra till att digitalisera krävande industrimiljöer.

Enligt undersökningar som Tactile tagit del av tror 70 procent av industriföretagen att digitaliseringen kommer ha störst påverkan inom området underhåll. Tactile användning ett AI baserat system som övervakar IoT enablade sensorer och annan mätutrustning för att säkerställa driften på produktionslinjer samt få en ekonomiskt fördelaktig underhållsplan, baserad på AI snarare än schemalagda servicestop eller oplanerade driftsstopp. Denna typ av AI baserad datainsamling är optimerad för att minska oplanerade driftstopp samt få en bättre planerad service på maskiner och produktionslinjer.

– I Sverige har vi idag en tillverkningsindustri som är relativt modern vad gäller maskiner samt flöden för effektiv produktion. Dock planeras driftstopp för service utifrån minimal data, detta resulterar i onödigt många driftstopp samt eventuellt onödigt många planerade stop för service av maskiner i produktionslinjen. Vi hjälper företag att digitalt övervaka och planera underhåll av produktionslinjer och maskinpark vilket medför mycket stora besparingar, säger Leif Gripner, Affärsutvecklingschef.

Tactile erbjuder en helhetsleverans som hjälper företagen att monitorera sina mest kritiska produktionslinjer och ger kunderna bättre beslutsunderlag för underhållsplanering. Strategin för att ta fram en lösning som uppfyller kundunika behov är att arbeta i nära samarbete och dialog med kunden.

– Eftersom vi har vår egen utveckling av industridatorer kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar för både de större och lite mindre företagen. Genom att leverera hela kedjan från förstudie, analys, konsultation, installation av intelligent AI-hårdvara och mjukvara till uppföljning och service kan vi ge vår kund precis det som löser deras unika behov, säger Niclas Hallstedt, VD.

Om tjänsten Intelligent inspection and maintenance

Solution benefits

• Automated diagnostic and abnormal notification

• Reduce the human resources and unexpected down time

• Monitor the important devices remotely

• Quickly install and deploy

• Equipment maintenance records

• Highly secure communication

Om oss

Tactile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och utför service av mobila produkter för industriellt bruk. Tactile utvecklar även tjänster och lösningar anpassade för ”Industri 4.0” det vill säga digitaliseringen av Industrin. Tactile har mer än 18 års erfarenhet av att arbeta med mobil industriell elektronik och kan därför ta fram produkter och lösningar som passar alla verksamheter med höga krav på kvalité och hållbarhet.

