Never Eat Alone förvaltar redan kapital åt ett 80-tal förmögna entreprenörer och investerare utanför börsen. Nu startar de en helt ny fond som ska investera i noterade småbolag, med ett börsvärde under 1 miljard kronor, och ta en aktiv roll i styrelsen.

”Många har en väldigt hög tillväxtpotential, men saknar starka ägare”, säger branschveteranen Mikael Hanell, som blir ansvarig för NEA Public Value.