Ny Europareporter på Di: ”Viktigare än på mycket länge”

Europa, huvudmarknad för många svenska företag och en kontinent där svenskar gärna investerar, står åter i centrum. Ukrainakrigets fasor leder inte bara till mänskligt lidande utan påverkar många av världens ekonomier och marknader. Det som händer i Europa påverkar Sverige i hög grad.

”Di investerar i utrikesjournalistik eftersom vår omvärldsbevakning är viktigare än på mycket länge”, säger chefredaktör Peter Fellman.

”Malin Rising är en viktig rekrytering, inte bara på grund av hennes långa erfarenhet av internationella medier utan också för hennes förståelse för vikten av såväl snabb, kärnfull rapportering som fördjupning”, säger han.

Malin Rising har lång erfarenhet av utrikesjournalistik. Hon har varit redaktör i London på nyhetsbyrån AP och reporter på AP. Hon har även arbetat som korrespondent för Wall Street Journal och Dow Jones i Köpenhamn och Stockholm. Dessutom har hon arbetat som journalist i Latinamerika.

Hennes uppdrag är att ge Di:s läsare den bästa rapporteringen om det som direkt påverkar svenska företag och sparare. Vad händer i Europas viktigaste företag? Vad kommer att styra aktiekurserna för svenskarnas europeiska favoritaktier? Hur ska Europa klara sig med allt starkare kinesiska företag, ett aggressivt Ryssland och ett USA som är mer splittrat än någonsin? Kommer EU klara att hålla ihop och hur påverkar unionens vägval kring konkurrenskraft, säkerhet och miljö Sverige? Hur går det för de svenska företagens europeiska konkurrenter? Det är några områden där Malin Rising kommer att leverera unika vinklar, snabba nyhetsuppdateringar, vägledande artiklar, fördjupningar, reportage, tv-kommentarer och egna avslöjanden.

På vilket sätt vill du arbeta för att Di:s läsare ska få den för dem mest relevanta Europarapporteringen?

”Jag ser fram emot att fördjupa mig i de europeiska marknaderna och näringslivet, men även i EU-politiken där jag vill bryta ner och förklara för Di:s läsare hur besluten i Bryssel påverkar europeiska företag. Dessutom är jag extremt glad över att få chansen att ta med Di:s läsare till olika hörn av kontinenten och lyfta fram berättelser som kan belysa viktiga skeenden i vår omvärld”, säger Malin Rising.

Hon har en brittisk journalistexamen och gjorde under sin utbildning praktik på The Guardian, The Independent och The Big Issue. Malin Rising kommer närmast från en tjänst som utrikesansvarig nyhets- och utvecklingsredaktör på Omni.

Nyhetsflödet blir allt snabbare och källorna allt fler. Di:s läsare förväntar sig både snabb rapportering och fördjupning som beslutsstöd.

Vilka utmaningar ser du där och hur vill du bidra till att Di fortsätter att vara den primära källan för marknads- och näringslivsnyheter?

”Den ökande mängden information som sköljer över oss varje dag är utmanande och jag tror att det är viktigare nu än någonsin att kunna ta tuffa redaktionella beslut om vilka ämnen som förtjänar extra mycket uppmärksamhet och vilka ämnen som går att avhandla snabbt. Men jag tror också att det finns många möjligheter med dagens olika digitala format, där vi kan ge Di:s läsare kärnfull fördjupning om de allra viktigaste marknads- och näringslivsnyheterna. Jag har lång erfarenhet av att arbeta snabbt och bedöma och värdera olika typer av källor, som jag hoppas att jag kan dra nytta av även i den här rollen.”