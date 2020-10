Com Hems kunder kan fortsätta att se TV4. Åtminstone under helgen.

Com Hem och TV4 förhandlade under fredagskvällen in i det sista för att få till ett nytt avtal.

Det lyckades de inte med och Com Hems 2,1 miljoner kunder hade klockan 23 via sms förberetts på att det från midnatt kunde bli svart i rutan.

Men någon nedsläckning blev det inte – i stället kommer TV4-kanalerna att vara kvar i Com Hems utbud under helgen, samtidigt som förhandlingarna fortsätter.

”Vi förlänger våra förhandlingar med Telia och kanalerna finns kvar, säger Joel Ibson, kommunikationschef på Com Hem till TT.

”Vi är jätteglada för att det blev förlängt. Vi har jobbat för det.”

Ny tidsfrist är klockan 23.59 på söndag kväll.

”Nu hoppas vi att vi kan komma överens, så att våra kunder kan fortsätta att se kanalerna även efter söndag natt”, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna gäller TV4:s prishöjning för det kommande avtalet som är tänkt att börja gälla från och med lördagen, höjningar som Com Hem inte accepterar.

I december i fjol fick Com Hems och Boxers kunder klara sig utan TV4:s kanaler i tio dagar eftersom parterna inte lyckades nå en uppgörelse innan det dåvarande avtalet löpte ut.

TV4 kommenterade i Expressen under fredagen förhandlingarna. Charlie Forsberg, kommunikationschef på TV4 Media, skriver i ett sms till tidningen att Com Hem ”försöker runda ramarna genom att utnyttja sin storlek och hota med en släckning, vilket gör både deras egna kunder och våra tittare till en bricka i förhandlingsspelet”.

Kanalen uppger att om Com Hem släcker ner TV4 kommer den att kunna ses gratis via TV4 Play.

TT har under natten sökt företrädare för TV4.