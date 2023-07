Ny brakförlust för Teknikmagasinet

Pryl- och elektronikkedjan Teknikmagasinets intäkter uppgick till 179,8 miljoner kronor 2022, vilket innebär en minskning på 17 procent jämfört med föregående år, enligt Market.

Vd:n Andre Sjåsæt berättar för nyhetssajten att den sjunkande försäljningen kan förklaras med pressad likviditet, låga lagernivåer och hela nio butiksstängningar i Sverige under räkenskapsåret.

Samtidigt ökade rörelseförlusten med drygt 23 procent till 87,4 miljoner kronor, rapporterar Market.

”Det negativa rörelseresultatet kan tillskrivas flera olika faktorer. Det allmänna makroekonomiska läget påverkade företaget, samtidigt som vi fick ökade kostnader kopplade till omprofilering och lansering av en ny e-handelsplattform”, säger vd:n Andre Sjåsæt.

En viktig händelse under det gångna räkenskapsåret var att Release, ett norskt bolag som säljer begagnade mobiltelefoner, gick in som ny ägare med uppbackning av riskkapitalbolaget Verdane. Därmed inleddes en förändring i Teknikmagasinets strategi: Produktkategorier som exempelvis spel och fritid ska lämna allt mer plats åt begagnade mobiltelefoner, reparationer och tillbehör. Moderbolaget har behövt skjuta till pengar både under 2022 och 223, uppger vd:n för Market.

”Detta stöd förväntas fortsätta även under nästa år. Företaget genomgår en strategisk transformation och arbetar kontinuerligt med långsiktiga och hållbara finansiella lösningar. Vi följer en plan där vi siktar på att uppnå lönsamhet inom ett par år”, säger Andre Sjåsæt.

Enligt vd:n har utvecklingen under innevarande år varit betydligt mer positiv. Efter tre butiksstängningar i början av 2023 planeras inga ytterligare nedläggningar.

”Försäljningsmässigt började året försiktigt, men vi har successivt stärkt försäljningen under de senaste månaderna. Hittills i år ligger vi på ett säljindex på 98 procent mot 2022, där försäljningen av mobiler, mobiltillbehör och reparationer nu står för drygt 50 procent av omsättningen och med en stark underliggande tillväxt. Vi är nöjda med utvecklingen i våra strategiska kategorier”, säger Andre Sjåsæt till Market.