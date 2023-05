Ny bankoro skakar Wall Street

Bankfrossan på Wall Street fortsatte under torsdagen då den pressade banken Pacwest rasade över 40 procent i den inledande handeln efter uppgifter om att banken överväger en försäljning.

I ett pressmeddelande som kablades ut efter midnatt lokal tid i New York uppgav Pacwest att flera potentiella investerare kontaktat banken på senare tid och att diskussioner pågår, utan att ge ytterligare detaljer.

”Företaget kommer att fortsätta att utvärdera alla möjligheter för att maximera värdet för aktieägarna. Banken har inte upplevt onormala utflöden av insättningar efter försäljningen av First Republic”, skrev Pacwest.

First Republic köptes tidigare i veckan av bankjätten JP Morgan.

Även Western Alliance överväger en försäljning enligt uppgifter till Financial Times. Banken rasar 60 procent.

Redan i samband med sin kvartalsrapport förra veckan meddelade Pacwest att banken förbereder en försäljning av en låneportfölj på 2,7 miljarder dollar, 28 miljarder kronor, för att stärka bankens likviditet.

Precis som många andra mindre banker rapporterade Pacwest ett insättningstapp under det första kvartalet, då banken bland annat pressats i turbulensen kring Silicon Valley bank på grund av sin exponering mot riskkapitalbolag. Men ledningen uppgav i samband med rapporten att utflödena stabiliserats under april, vilket tillsammans med den planerade försäljningen av låneportföljen gav aktien en skjuts uppåt i slutet av april.

”Räntorna har stigit dramatiskt på mycket kort tid så det kommer att finnas stress där ute. men när vi sitter här i dag är vi i ganska gott skick”, sa vd:n Paul Taylor så sent som förra veckan i samband med bolagets kvartalsrapport.

Oron spred sig över hela banksektorn, som tidigare i veckan pressats av bland annat JP Morgans räddningsaktion av kollapsade First Republic och centralbanken Federal Reserves senaste räntehöjning. En börshandlad fond som följer de regionala bankerna tappade 3 procent på torsdagsmorgonen.

Bland förlorarna syntes bland andra First Horizon, som rasade 36 procent på beskedet att den planerade sammanslagningen med kanadensiska TD Bank ställs in. Bankerna uppger i ett pressmeddelande att beslutet beror på osäkerhet kring myndighetsgodkännanden som inte beror på problem hos First Horizon.