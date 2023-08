Nvidias återköpsprogram förbryllar aktieägare

Nvidia som ridit på en våg av AI-hajp har lyft med över 214 procent på New York-börsen hittills i år och nosade så sent som i torsdags – dagen efter en urstark kvartalsrapport – på rekordhöga kursnivåer.

Samtidigt har chipjätten sjösatt ett gigantiskt återköpsprogram om 25 miljarder dollar, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det skapar huvudbry för flera aktieägare.

”De tycks skicka budskapet att aktien är undervärderad”, säger Daniel Morgan, förvaltare vid Synovus Trust, som har Nvidia i sin portfölj, till Reuters.

Han påpekar att draget oftare förknippas med bolag som har svagare tillväxt och använder återköpen som ett verktyg för att trycka resultatet per aktie. Vilket Nvidia knappast heller behöver; i senaste kvartalsrapporten framgick att resultatet per aktie ökat från 1,09 dollar per aktie i första kvartalet till 2,70 dollar i andra kvartalet – dessutom var resultatet klart högre än analytikernas förväntningar om 2,1 dollar per aktie.

Tom Plumb, vd och chefsförvaltare vid Plumb Funds, har en möjlig förklaring:

”De drar in så otroligt mycket pengar, mer än de egentligen behöver för sin investeringsstrategi. Samtidigt så hindras de att köpa upp kompletterande företag, så vad kan de egentligen göra med pengarna?”, säger han till Reuters – syftandes till den stoppade försäljningen av Arm till Nvidia i fjol.

Samtidigt är det förhållandevis vanligt att stora amerikanska techbolag genomför återköpsprogram snarare än utdelning till aktieägarna.

”Det kan hindra dem att ta tillvara på tillväxtmöjligheter, anser Daniel Klausner chefsaktierådgivare för Houlika Lokey.

Hittills i år har Apple, Google-ägaren Alphabet och Facebook-ägaren Meta lanserat återköpsprogram i storleksordningen 40-90 miljarder dollar.