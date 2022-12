Nu toppar heta logistiktrenden

De senaste årens logistikfest ser ut att hålla i sig i fastighetsbranschen. Åtminstone under nästa år. Men sedan kan det ta stopp.

Logistikfastigheter har utvecklats till favoritsegmentet bland såväl fastighetsinvesterare som byggherrar. Och den svenska byggruschen håller i sig. Åtminstone in i nästa år.

”Logistik är ett väldigt internationellt fastighetssegment. Logistikflödena påverkas av internationella megatrender. Det väldigt mycket teknisk innovation inom logistik och varuhantering just nu och Sverige ligger långt fram i utvecklingen”, säger Karin Vitalis, analyschef på fastighetsrådgivaren Colliers.

De senaste åren har det skett en omsvängning i synen på logistikfastigheter som investeringsobjekt.

”Tidigare har kontor och olika former av handelsfastigheter varit de mest eftertraktade segmenten bland institutioner och andra större investerare. Nu är logistik nummer ett eller nummer två på investerarnas topplista i många europeiska länder, och även i Sverige”, konstaterar Karin Vitalis.

Hon menar att det ökade intresset hänger samman med de megatrender som pågår i världen och som talar för logistik. Som demografi, flyttmönster, elektrifieringen av samhället, geopolitiska spänningar och ökad regionalisering.

”Digitalisering är kanske den mest konkreta megatrenden för logistikfastigheter. Skiftet från fysisk handel till onlinehandel innebär att konsumenten, oavsett var han eller hon befinner sig, har tillgång till ett gigantiskt utbud av varor. Vi klickar hem varor från hela världen och vill ha dem levererade hem till dörren, helst igår. Ständigt ökande krav på snabba, flexibla leveranser ställer oerhört stora krav på logistiken.”

Det betyder också att det inte längre duger med enkla lagerlador.

”Onlinehandel och nya leveranskrav innebär att hela logistikkedjan med allt från lager, omlastning, transporter och returer måste trimmas maximalt. Byggnaderna måste vara lokaliserade i optimalt geografiska lägen som kortar transportvägarna ut till kund. Dessutom måste logistikläget ha tillräckligt med el till rimligt pris eftersom en allt större del av varuhanteringen automatiseras samtidigt som hela transportsektorn står inför en massiv elektrifiering.”

De byggnader som efterfrågas i dag är dels strategiskt belägna centrallager, dels last-mile-logistik, alltså sista omlastningsenheten innan varorna skickas till slutkunden. Centrallagren tenderar att bli både större och högre och allt mer automatiserade.

”Vi märker också av en ökad efterfrågan på kyllager och andra temperaturkontrollerade lager. Last-mile-anläggningar behöver inte vara lika stora men de ska vara belägna så nära konsumenterna som möjligt och placeras därför ofta i städernas utkanter. Byggnaderna som uppförs idag har så gott som alltid någon form av miljömärkning”, förklarar Karin Vitalis.

Den ökade efterfrågan på kyl- och fryslager hänger samman med en ökad hälsomedvetenhet som gör att vi äter alltmer färsklagad mat istället för processad, konserverad och förpackad mat. Det är inte heller bara matvaror som behöver förvaras i kyl- och fryslager för att inte förstöras, utan väldigt många olika produkter är temperaturkänsliga i olika grad.

Nyproduktionen av lager- och logistikyta i Sverige har ökat kraftigt på senare år. Från att ha legat på i snitt drygt 380 000 kvadratmeter per år under perioden 2008–2020 accelererade nyproduktionen till 893 000 kvadratmeter 2021 och ännu högre under 2022.

Nyproduktionen väntas fortsätta på hög nivå även nästa år. Enligt Colliers senaste prognos kommer 59 nya etableringar på totalt 1 595 000 kvadratmeter lager och logistik att färdigställas 2023.

Men där toppar det. Colliers bedömning är att nyproduktionsvolymen 2024 blir betydligt lägre. En preliminär prognos pekar mot en halvering av nyproduktionsvolymen.

Nära hälften av de logistikbyggen som ska färdigställas under 2023 byggs dessutom på spekulation.

Logistikhyrorna uppvisar normalt en stabil utveckling över tid eftersom det är en god tillgång på byggbar mark i Sverige och relativt snabba byggprocesser, vilket innebär att utbudet av ytor snabbt kan justeras upp när efterfrågan stiger. Det senaste året har dock hyresnivån för modern logistik i de mest etablerade lägena börjat stiga, och i vissa fall högst påtagligt, enligt Colliers. Det beror framför allt på stark efterfrågan på funktionella lokaler i bästa läge i kombination med accelererande markpriser samt kraftigt stigande byggkostnader.

Karin Vitalis, analyschef på fastighetsrådgivaren Colliers. Foto: Gustaf Wästerberg

”Jag tror att det på sikt kommer att bli svårare att få tillstånd att bygga på så kallad greenfield land. Restriktionerna skärps på flera håll. I Frankrike kommer man snart inte att få bygga lager och logistik på annan mark än brownfield land, alltså redan använd mark”, säger Karin Vitalis.

I Nederländerna, där efterfrågan på logistik är stark samtidigt som tillgången på mark är begränsad, har man börjat bygga logistik på höjden. Ett intressant exempel är Amsterdam Logistic Cityhub som är en stadsnära last-mile-anläggning på totalt 120 000 kvadratmeter med logistik i två våningar, kontor, restaurang och park och med väldigt högt ställda hållbarhetskrav. Den såldes i september 2021 för 307 miljoner euro och är därmed den största enskilda fastighetstransaktionen någonsin i Nederländerna.”

Fotnot: Greenfield land är en brittisk engelsk term som hänvisar till obebyggd mark. Brownfield mark handlar i stället om tidigare utvecklad mark som inte används för närvarande.