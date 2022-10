Nu ska succépoddarna gasta från scen: ”Vill höra om fruktansvärda brott”

Under studietiden på Linnéuniversitetet i Kalmar började journaliststudenterna Jenny Borg och Linn Larsson göra ett studentradioprogram där de bästa vännerna kunde dela sitt intresse för olösta mysterier, riktiga kriminalfall och det övernaturliga med lyssnare.

Redan då hette programmet ”Spöktimmen” och 2016 när paret tog klivet över till arbetslivet fortsatte de sända poddar.

I dag räknas ”Spöktimmen” som en av Sveriges största podcaster. Under säsongerna, som omfattar 10-15 avsnitt under vår, sommar respektive höst, lockar paret 150.000 unika lyssnare per vecka och 1,6 miljoner lyssnade avsnitt per månad.

”Vi kommer från ingenting men har vuxit organiskt genom att folk har tipsat varandra om podden. Vi har kunnat se i statistiken att en person på en ort har lyssnat, nästa vecka har det varit tre, veckan efter det ännu fler”, säger Linn Larsson.

Verkliga brott lockar storpublik inom flera podcaster, men även bland tv-serier och böcker.

”Jag tror att det handlar om ens egen överlevnadsinstinkt. Man vill höra om fruktansvärda brott för att försöka lära sig och försöka undvika att liknande händer en själv. Jag tror att det är det som gör att folk och framför allt kvinnor vill höra om true crime”, säger Jenny Borg.

Hittills har paret gjort över 150 avsnitt, som är reklamfinansierade, och cirka 20 premiumavsnitt för de cirka 10.000 lyssnare som betalar för medlemskap.

Bolaget omsatte 9,4 Mkr 2020/2021 och gjorde 3 Mkr i vinst. Förutom en anställd koordinator är det Linn Larsson och Jenny Borg som gör allt från manus och research till inspelning och efterbearbetning.

”Vi är affärskvinnor och vill driva framgångsrika bolag. Därför planerar vi att starta ett eget produktionsbolag för att kunna kontraktera andra poddar och även göra tv-program. Vi vill bygga brett och länge, och inget är klart ännu, men vi håller redan på att handplocka personal vi vill jobba med”, säger Linn Larsson.

Jenny Borg och Linn Larsson. Duon träffades när de båda studerade i Kalmar. Foto: Cornelia Jönsson

Hur upplever ni situationen i poddbranschen just nu?

”Det beror lite på vad man har för podd. Vi som gör poddar säljer ju inte produkter utan tid - vilken podd ska få en timme av din tid under barnvagnspromenaden eller bussen? Därför tror jag att det kommer att handla mer och mer om kvalitet och premiummaterial framöver.”

Förutom en höstsäsong av podden kommer paret också att ge sig ut på Sverigeturné från 7 oktober till slutet av november. Det är en fortsättning på turnén som avslutades precis när det första coronafallet konstaterades i Sverige i februari 2020.

”Vi trodde att vi skulle ut igen den hösten, men det blev ju inget med det. Men nu är det annat innehåll”, säger Linn Larsson.

Att podcaster blir till turnéer blir allt vanligare. I höst turnerar till exempel även ”Flashback forever” och ”Ursäkta” med specialskrivna shower, medan till exempel ”Alex & Sigge” gör sin podd live på scen.

”Personligen tycker jag inte att det är så kul att lyssna på livepoddar. Det blir ofta dåligt ljud, det är svårt att vara närvarande med publiken om man spelar in och om det händer något är det jättetråkigt för den som sitter i andra änden och lyssnar och inte förstår”, säger Linn Larsson.

”Vi har dessutom inte en podd där vi kan sjunga och dansa. Våra lyssnare förväntar sig podden, fast som föreställning. Och vi kommer att visa saker och interagera med publiken som man inte kan göra i en podd.”

Föreställningen ”Spöktimmen” kommer bland annat att handla om ”ett stalkerfall med en sjuk twist” och några händelserika expeditioner, samt ett hemsökt föremål som trogna lyssnare känner igen.

Hur länge kommer ni att kunna göra nya avsnitt. Tar inte idéerna slut?

”Vi får ofta den frågan, men våra lyssnare hjälper oss genom att tipsa om de sjukaste fallen och ber oss göra avsnitt om dem. De gör liksom podden med oss, vilket är så himla fint och roligt. Vi brukar skämta om att vi kommer att sitta på ålderdomshemmet och podda”, säger Linn Larsson.