Nu ska försvunna Warholmålningen säljas: Vårt dyraste utrop

Den blåa Andy Warhol-målningen med Absolut Vodka-motivet är Uppsala Auktionskammares mest värdefulla uppdrag någonsin. Startpriset har satts till 15 Mkr och vd Magnus Bexhed berättar att han har fått uppdraget i konkurrens med det internationella auktionshuset Sotheby's.

”Det här blir det dyraste utropet i vårt företags 300-åriga historia”, säger Magnus Bexhed.

”Det har varit en fantastisk resa under det senaste halvåret från det första telefonsamtalet i samband med att vi sålde Keith Harings Absolut Vodka-målning till nu, när avtalet är påskrivet”, fortsätter vd:n.

Visst är det en fascinerande historia som samtidigt väcker en del frågor om hur den tidigare vice vd:n för det statliga spritbolaget, Curt Nycander, gick till väga när han införskaffade tavlan.

Låt oss backa bandet till slutet av 70-talet och Vin & Sprits vodkasatsning i USA. Ingenjören Curt Nycander hade nyligen anställts som vice vd på Vin & Sprit. Det statliga bolaget hade sakta börjat fundera på om det skulle exportera sprit och Curt Nycander anlitade en reklamfirma. Tankarna gick till brännvinskungen Lars Olsson Smith som i slutet av 1800-talet gjort Absolut Rent Brännvin. Det blev startskottet för Vin & Sprits Absolut Vodka. Smakerna gjordes om och en gammal medicinflaska användes som inspiration till flaskan.

”Min skyldighet var att se till att det inte blev ett hastverk. Många var väldigt trötta på mig och tyckte jag var petig. Men flaskan skulle vara huvudpersonen i reklamen, den var väldigt viktig”, sa Curt Nycander i en intervju med DN 2008.

Vin & Sprit riktade in sig på den amerikanska marknaden och timingen kunde inte vara bättre. Amerikanarna köpte svensk vodka framför rysk efter att Sovjetunionen invaderat Afghanistan. Redan 1982 går det att läsa i Göteborgsposten att den svenska vodkan var det näst största importerade vodkamärken i USA.

Kraften i häftiga annonskampanjer var tydlig. Historien om hur Curt Nycander så småningom fick kontakt med Andy Warhol går isär. I DN:s intervju från 2008 står det att Titti Wachtmeister, dotter till den svenska ambassadören i Washington, ringde upp Curt Nycander för att föreslå ett samarbete med konstnären. Andy Warhol, som då var en etablerad konstnär, ville ha 60.000 dollar för mödan, enligt artikeln. Andy Warhol ska även ha föreslagit samarbetet för fransmannen Michel Roux under en middag. Roux arbetade för det amerikanska bolaget som importerade den svenska vodkan, Carillon Importers. ”I love the bottle, I want to do something with it”, ska Andy Warhol ha sagt. Michel Roux var en färgstark person som umgicks med det amerikanska jetsetet.