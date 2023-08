Nu säljs Queen-stjärnans prylar – för miljonbelopp

Freddie Mercurys tillhörigheter från hans hem i London har, sedan hans död, bevarats av hans när vän Mary Austin. När de nu ställs ut för första gången sker det på auktionshuset Sotheby's i London. Utställningen pågår under augusti månad för att i september övergå till auktion.

Värdet på den legendariska sångarens tillhörigheter sträcker sig från omkring 500 kronor – till miljontals kronor.

”Vi har utformat våra galleriutrymmen för att ge en känsla av hur det var att bo med Freddie”, säger David MacDonald, chef för försäljning av enskilda ägare på Sotheby's London, till Reuters.

På auktionen ingår bland annat Freddie Mercurys svarta Yamaha-piano, värderat till mellan motsvarande 27 och 40 miljoner kronor, på vilket han komponerade låten Bohemian Rhapsody.

Andra föremål till salu inkluderar Freddie Mercurys krona och kungliga mantel, med en värdering på omkring motsvarande 1 miljon kronor, som han bar under sin sista turné med Queen 1986.

Handskrivna manuskript för låten We Are The Champions har en värdering på upp till motsvarande 4 miljoner kronor, medan det för låten Killer Queen värderas till omkring 800.000 kronor.