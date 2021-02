Nu kan du ompröva uppskov på reavinstskatt – men se upp för fallgroparna

”Det kan vara en bra idé, men det är inte självklart en bra idé”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Med vissa villkor uppfyllda går det att skjuta upp delar eller hela vinsten på en bostadsförsäljning. Till och med i fjol kostade det cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet, det vill säga den del av vinsten man sköt upp för beskattning. För ett uppskovsbelopp på en miljon kronor har det inneburit en årlig kostnad på 5.000 kronor. Men från och med 2021 har den kostnaden tagits bort.

På grund av det allmänt låga ränteläget har det de senaste åren varit ekonomiskt gynnsamt att betala in skatten direkt för dem som kunnat. Men när uppskovsräntan försvinner förändras läget. För dem som sålt en bostad med vinst under åren 2015 till 2019, och skattat för den, kan det därför finnas anledning att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand. Även de som återfört ett tidigare uppskov för beskattning under perioden kan begära omprövning.

Möjligheten omnämns ofta som att få ett gratis lån av staten, vilket i någon mån stämmer, men det är ändå inte givet att man bör begära omprövning, anser Jens Magnusson.

”Ibland låter det som att du får tillbaka skatten och sen händer inget mer. Men det som sker är att du skjuter upp skatten.”

Någon gång ska pengarna betalas in. Det som kan tala emot att begära en omprövning är framför allt några faktorer, anser han.

”Du skaffar dig ytterligare ett lån och får en latent skatteskuld i din bostad. Det är räntefritt nu, men du behöver betala räntan retroaktivt för åren till och med 2020. Och när du gör omprövningen av din deklaration förändras även andra saker som påverkar den slutliga skatten i din deklaration. Förutsättningarna för det skatteåret förändras ju.”

Ett exempel är om du gjort avdrag för rut- och rottjänster det året du deklarerade bostadsvinsten.

När kapitalvinsten från bostadsförsäljningen inte längre tas upp kan det innebära att man inte längre kan utnyttja hela avdraget för rut- och rottjänster, om skatten på övrig inkomst inte räcker till.

”Om du inte har tillräckligt med skatt har du inget att göra rut- och rotavdrag emot. Och i praktiken kan det innebära att du måste betala tillbaka pengar”, säger Jens Magnusson.

”Ja, du kan skjuta upp din vinstskatt för bostadsförsäljningen, men dels får du betala tillbaka pengar för att du inte längre kan utnyttja fullt rut- och rotavdrag och dessutom får du några år med retroaktiv uppskovsskatt.”

Ju längre sedan du sålde bostaden desto fler år med retroaktiv uppskovsränta blir det och desto högre kostnad för att få återbetalningen av skatten.

Ett annat exempel är om man samma år som bostadsförsäljningen har stora kapitalunderskott exempelvis från aktieaffärer med förlust. Det går att göra avdrag för underskott av kapital enligt särskilda regler. Ett underskott i inkomst av kapital upp till 100.000 ger rätt till en skattereduktion på 30 procent och större underskott med endast 21 procent.

”I stället för ett överskott kanske du får ett stort underskott av kapital och då kanske du inte kan utnyttja hela avdraget på 30 procent. Handlar det om miljoner i aktieförluster kan det handla om mycket pengar”, säger Jens Magnusson.

Men det finns också tillfällen när det verkligen kan löna sig privatekonomiskt att begära en omprövning.

”Det är framför allt om du har ett annat lån som är väldigt dyrt och som du kan lösa med hjälp av det här. Nyttan måste överstiga de andra sakerna.”

För någon kanske det också känns värt att minska sitt bostadslån med pengarna från den återbetalda skatten.

Skatteverket har en tjänst där man kan få hjälp att räkna på utfallet vid en omprövning och ansöka om omprövning.

”Det är viktigt att göra en provberäkning och se vad det landar på”, säger Jens Magnusson.

Det är också är bra att ha i bakhuvudet att det man skjuter upp inte är skattebeloppet utan hela vinstbeloppet.

”Den dagen du plockar fram vinsten till beskattning kan skattereglerna se annorlunda ut”, säger Jens Magnusson.