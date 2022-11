Nu drar snön in – 25 centimeter i Oskarshamn

SMHI varnar för kraftigt snöfall på ostkusten under lördagen, som kommer att röra sig in över andra delar av landet och kan påverka trafiken.

En orange varning för snöfall ligger över delar av Götalands ostkust, där det började snöa under natten mot lördag främst i ett stråk från Oskarshamn och en bit söderut.

Under lördagsförmiddagen rapporterade SMHI ett snödjup på 25 centimeter i Oskarshamn. I Orrefors var motsvarande siffra 11 centimeter och i Hoburg på Gotland 12 centimeter.

Snöfallet kommer att fortsätta som kraftigast längs med ostkusten även under inledningen av lördagen, enligt meteorolog Therese Fougman.

”Det trycker på och det rör sig lite norrut, så det är inte säkert att Oskarshamn får den här kraftigaste slängen hela dagen utan det förskjuts lite norrut”, säger Fougman.

Under kvällen väntas det mattas av successivt och vindarna avtar, men det väntas snöa fortsatt under söndag.

I orange varning ligger en risk för mycket begränsad framkomlighet på vägar och förseningar och inställda avgångar inom kollektivtrafiken.

Therese Fougman säger att det kan bli moddigt och sörjigt längs med vissa vägar, då temperaturen ligger runt nollan.

”Man hoppas att folk tänker efter, att måste jag ut och köra eller kan jag vänta? Att man tänker efter före. Planera lite, och ta till extra tid om man ska åka långt”, säger hon.

Gula varningar finns även för Gotland, Öland, södra Skåne och delar av Götalands och Svealands kust då snöfall väntas röra sig in under lördagen eller in på söndagen. Även dessa väntas kunna orsaka trafikstörningar.