Nu börjar juljakten på musikmiljonerna

Tina Mehrafzoon, Klas Eriksson och Oscar Zia är årets programledare i Musikhjälpen, som drar igång på måndag. På temat ”För en tryggare barndom på flykt från krig” kommer de under 144 timmar livesända och samla in pengar från den mytomspunna glasburen, som i år står i Göteborg.

451 901 474 kronor. Så mycket pengar har Musikhjälpen hittills samlat in under de 14 år som programmet har sänts i Sverige. Varje år utses ett nytt tema dit den insamlade summan går och deltagandet från publiken runt om i landet har ökat mer och mer för varje år som gått.

2021 slutade siffran på 897 100 unika bidrag och pengarna strömmade in via både individuella insamlingar och auktioner likväl som till Musikhjälpens egen bössa. Sjuåriga Arvid Ståhl från Skövde kvalade in på listan över en av de största privata bössorna genom tiderna, efter att ha samlat in över 1,5 Mkr till förmån för temat ”En värld utan barnarbete”.

Årets tema stavas ”För en tryggare barndom på flykt från krig” och in i buren för att programleda den 144 timmar långa produktionen kliver artisten Oscar Zia, skådespelaren Klas Eriksson och journalisten Tina Mehrafzoon. Tillsammans kommer de utbilda på temat, ta emot gäster och livemusiker samt spela låtar som önskas av publiken.

Musikhjälpen Musikhjälpen är en programidé med ursprung i Nederländerna, ”Serious Request”. Bland annat har Norge, Belgien, Portugal och Schweiz liksom Sverige gjort egna versioner. Programmet direktsänds dygnet runt och är ett samarbete mellan Sveriges Television, Sveriges Radio och Radiohjälpen. 144 timmar, så länge stängs programledarna in i buren. De sover i skift och äter endast flytande föda. 2021 bidrog svenska folket med över 54 miljoner kronor till temat ”För en värld utan barnarbete”. Rekordet i insamlade pengar är drygt 74 Mkr, från 2017 då temat var ”Barn är inte till salu”. Två av de bössor som dragit in mest pengar någonsin är influeraren Maja Nilsson Lindelöfs bössa ”Maja Lindelöfs goodiebag” från 2019, 1,4 Mkr, och sjuåriga Arvid Ståhls bössa ”Arvid skidar för Musikhjälpen” från 2021, 1,5 Mkr.

Att önska musik, och samtidigt skänka en slant till insamlingen, har blivit ett populärt inslag med högt engagemang. Förra året var den mest önskade låten ”Pobre Diablo” av Julio Iglesas, efter en uppmärksammad kampanj av komikern David Druid strax innan musikhjälpsveckan. Huruvida det i år kommer bli Bolagets ”Kan inte gå” eller Einárs och Victor Leksells ”Din låt”, de mest streamade på Spotify under 2022, som är svenska folkets önskefavoriter återstår att se.

”Det blir lite masspsykos under Musikhjälpen, men på det absolut finaste sättet. Det är så tydligt att alla vill hjälpas åt och att man gör det efter egen förmåga”, säger Tina Mehrafzoon.

Utmaningen i att vara instängd, sova minimalt och livesända stora delar av dygnet ser hon fram emot. Tillsammans med sina två parhästar i buren kommer hon dessutom traditionsenligt att endast konsumera flytande föda. En bestämmelse som hänger kvar sedan Musikhjälpens början och härstammar från originalversionen i Nederländerna, där det första temat anspelade på hungersnöd.

Tina Mehrafzoon möter reglerna med stort engagemang.

”Det kommer inte bli några som helst problem att vara instängd tillsammans med Klas och Oscar. Det kommer bli flams och skratt, men jag är övertygad om att det kommer att bli väldigt känslosamt också”, säger hon.

Man skulle kunna säga att Tina Mehrafzoon kan produktionen Musikhjälpen utan och innan. I tio år har hon arbetat på Sveriges Radio med olika sändningar och program kopplat till musik, även Musikhjälpen. Hon har arbetat bakom kulisserna med både tittarnas engagemang och grafiken, samt varit en av liveskribenterna bakom ”röda rutan” som visas i tv-sändningen.

”Jag tänker inte säga vilket år, det ska vara lite hemligt. Men man har en väldigt nära kontakt med publiken, det är riktigt roligt”.

Foto: Oscar Olsson

Förra året åkte Tina Mehrafzoon dessutom till Libanon i rollen som resande reporter, ett uppdrag som hon beskriver som prestigefyllt och som har påverkat henne djupt. Sett till temat träffade hon barn som tvingades arbeta för att familjerna skulle kunna klara sig. Deras historier rapporterades sedan hem till publiken i Sverige.

”Temat i år känns därför väldigt nära mig och den resan jag gjorde. Jag bär fortfarande med mig de barnen som jag mötte och tänker på dem vid olika klockslag under dagen: ”De har inte fått gå hem från jobbet än”.”

I och med årets programledarroll i glasburen sluts cirkeln. Hon beskriver förfrågan som en dröm som gick i uppfyllelse och något som hon tackade ja till utan någon som helst betänketid.

Tina Mehrafzoon Ålder: 32 år Bor: Stockholm Familj: Mamma, pappa och bror. Gör: Programledare och musikexpert i P3. Aktuell med: Som programledare i Musikhjälpen 2022 och för P3 Guld.

Hennes eget musikintresse är gediget och sträcker sig långt tillbaka. Hemma i barndomshemmet spelades persiska låtar, Michael Jackson och vad Tina Mehrafzoon refererar till som ”smörig musik”. Hon exemplifierar med Celine Dion och Barbara Streisand, men är noga med att betona att det är den svenska musikscenen som hennes hjärta klappar mest för i dag.

”Det var inte självklart för mig att jag skulle kunna försörja mig som musikjournalist, men nu har jag gjort det i över ett decennium”, säger hon och tillägger:

”När jag fick förfrågan om Musikhjälpen i år började jag reflektera över allt jag gjort på Sveriges Radio de senaste tio åren. Det kändes viktigt, att få unna sig att stanna upp och känna sig nöjd.”