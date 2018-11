Note köper engelskt elektronikföretag med 155 Mkr i omsättning

"Förvärvet förväntas redan under årets fjärde kvartal bidra positivt till Notes tillväxt och lönsamhet", heter det i ett pressmeddelande.

Förvärvet genomförs av Notes brittiska dotterbolag. Köpeskillingen uppgår initialt till 7 miljoner pund kontant på skuldfri basis och kan under vissa gynnsamma omständigheter utökas med en tilläggsköpeskilling om 0,5 miljoner pund under 2020.

Räknat på bolagets rörelseresultat under de senaste tolv månaderna motsvarar den initiala köpeskillingen en förvärvsmultipel (EV/EBIT) om strax under 5,0, vilket är cirka 35 procent under motsvarande värdering av Note-aktien, uppger bolaget.