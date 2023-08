Norva 24 ökar rörelseresultatet

Nettoomsättningen uppgick till 799 miljoner kronor (609). Försäljningstillväxten var 31,4 procent eller 4,0 procent sett till valutajusterad organisk tillväxt.

Det justerade ebita-resultatet blev 82,7 miljoner kronor (77,6).

Resultatet efter skatt låg på 56,7 miljoner kronor (58,2). Resultatet per aktie var 0:31 kronor (0:32).

Den organiska tillväxten ”ligger under vad vi ser som en normal tillväxttakt i vår bransch, men måste ses mot bakgrund av den starka tillväxt vi hade under första halvåret 2022, särskilt i Norge med en organisk tillväxt på 20 procent till följd av uppskjutna jobb under covid-19”, skriver Stein Yndestad, tillförordnad vd för Norva 24 i vd-ordet av rapporten.