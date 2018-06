Norska fonden: Därför dumpar vi Clas Ohlson

"Vi köpte in oss i bolaget när vi trodde att man lärt sig av misstaget med expansionen i Storbritannien. Detta var under den tid som bolaget leddes av vd Klas Balkow. De var då ute på en expansionsresa med Tyskland som nästa anhalt. Vi trodde att man lärt sig av misstaget i Storbritannien", skriver fondbolaget i ett blogginlägg och lyfter upp att bolaget endast säljer 3,5 procent av sitt utbud via nätet.

"Trots ny vd och ny strategi är vi inte imponerade och det är en del av orsaken till att vi väljer att sälja av denna position som utgjorde 1,7 procent av fonden."