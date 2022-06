Norska bildelningsjätten till Sverige – vill bli störst i Stockholm

”Vi ser stora möjligheter både bland privatpersoner och företag. Dagens privata bilar står i snitt parkerade mer än 95 procent av tiden, kostar pengar och kräver ett underhåll som tar värdefull fritid i anspråk. På liknande sätt har vi i Norge visat att företag som använder Hyre i snitt minskar sina fordonskostnader med 40 procent och sitt klimatavtryck med upp till 80 procent”, säger bolagets Sverige-vd David Öberg till Dagens industri.

För norrmännen är Hyre inget nytt. Tjänsten startade i Oslo 2017, och i dag finns företaget även i Bergen och Trondheim med en flotta om totalt 1.600 bilar. När företaget nu expanderar till Stockholm kommer det inledningsvis placeras ut 150 bilar under sommaren. När denna artikel skrev fanns det flera bilar utplacerade i Blåsut/Globen, Hammarby sjöstad, Skanstull, Rosenlund, Marieberg, Stadshagen, Odenplan och Hjorthagen samt enstaka bilar på andra platser runt om i Stockholm. Det här är bara en början.

”Det här är bara början. I Oslo har vi över 1.000 bilar och volymen kommer att bli betydligt större i Stockholm de kommande åren, konstaterar David Öberg.

Priserna startar på 495 kronor per dygn, eller 69 kronor per timme, för den enklaste modellen och 699 kronor per dygn, eller 99 kronor i timmen, för en större familjebil. 150 fria kilometer per dygn ingår i hyran.