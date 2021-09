Norsk minister avgår efter avslöjande

Innehåll från UC Annons

Totalt finns det 400 000 överskuldsatta individer i Sverige, varav 33 000 av dem är unga personer. Att ge företag och privatpersoner tillgång till relevant och aktuell kredit- och affärsinformationsdata, och på sikt även hållbarhetsdata, är viktigt för att bygga tillit och ekonomisk hållbarhet i samhället. Via UC och Allabolag bidrar det nordiska bolaget Enento med just detta, för att underlätta både kloka affärsbeslut och minska risken för överskuldsättning hos privatpersoner.

Enentos kultur och drivkraft präglas av ett samhällsansvar. På den svenska marknaden satsar Enento och UC tillsammans med ekonomiappen Gimi och Fryshuset för att nå ut till unga vuxna med seminarier och ett digitalt utbildningsmaterial om privatekonomi som lärarna kan använda sig av.

– Vi känner ett ansvar att proaktivt göra vad vi kan för att bidra med kunskap för hur man förebygger att hamna i en situation där man inte klarar av att betala av sina skulder. Att få unga att förstå att aktuell kreditvärdighet påverkar ens framtid, exempelvis möjligheten att ta lån till en egen bostad är därför viktigt. Det här behovet ser vi inte minst genom en undersökning från Sifo som visar att enbart 50 procent av personer mellan 18–24 år förstår sin kreditvärdighets påverkan, säger Victoria Preger, Marknadsdirektör Enento Group där UC och Allabolag ingår.

Rätt data för bra affärsbeslut

Enento bildades som kreditbyrå 1905 i Finland i syfte att minska överskuldsättningen genom att tillhandahålla korrekt och relevant kreditdata till underlag för bra affärsbeslut. Enentos svenska verksamhet UC bildades i mitten av 1970-talet med exakt samma syfte.

– Vi drivs än idag av samma mål och syfte, det vill säga samhällsvärdet av vår affär är att tillhanda hålla korrekt och relevant data som skapar tillit och bidrar till en hållbar ekonomi för företag, privatpersoner och för samhället i stort. Vi har en nära dialog med banker, konsumenter och småföretagare och fokuserar på att möta framtidens behov genom att hela tiden utveckla nya och uppdaterade produkter, säger Victoria Preger.

Ökat tryck på små företag att hållbarhetsrapportera

Ser man till omvärldens utveckling syns bland annat två trender som påverkar hur företag gör affärer idag och i framtiden tydligt, dels handlar det om den snabba tekniska utvecklingen, dels om de senaste årens tydliga klimatförändringar. Hållbarhetsfrågan får ett allt större fokus i bank- och finanssektorn och idag är det endast börsnoterade bolag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera. Här ser Enento tecken på ytterligare en trend där även mindre företag kommer behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete framöver.

– Nyligen meddelade Finansinspektionen att man planerar att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i granskningen av alla affärsmodeller och kreditrisker. Framtidens beslutsfattare på både stora och små företag kommer möta ett krav på att hållbarhetsaspekten vägs in i alla typer av affärsbeslut. Sedan tre år tillbaka erbjuder vi våra kunder på den finska marknaden en ESG rapport*, med hållbarhetsdata på andra företag. Vi vill hjälpa våra företagskunder att ta hållbara beslut också i framtiden, bland annat genom att på sikt ta vår tjänst ESG-rapporten även till den svenska marknaden, säger Victoria Preger.

Om Enento Group

Enento Group bildades i Tampere, Finland, redan 1905 och är idag verksamma i Finland under varumärkena Asiakastieto och Emaileri, i Sverige under varumärkena UC, Allabolag och Proff, samt i Norge och Danmark under varumärket Proff. Företaget har 420 anställda och erbjuder kredit- och affärsinformationsdata till konsumenter, småföretagare, stora företag och banker.

*ESG står får Environmental, Social and Governance.

