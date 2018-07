Norsk lax kan bli guld värd i tullkonflikten

När den norska Nobelkommittén gav 2010 års fredspris till den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo blev det plötsligt svårt att få in norsk lax i Kina. Landet hävdade att den norska laxen inte var helt trygg att konsumera. Pallarna med fisk blev ofta stående under lång tid i terminalerna i väntan på olika provtagningar – inte helt lyckat när det gäller just fisk. Enligt den norska branschorganisationen för sjömat, Seafood.no, finns handelshindren fortfarande kvar, även om exporten nu ökar.

Men det finns gott hopp om att frågan om hindren ska lösas inom några månader, enligt SEB. Ett nytt frihandelsavtal mellan Norge och Kina håller på att förhandlas. Kanske kan då den norska laxen släppas in i Kina utan krångel inom kort.

Och möjligtvis kan då priserna på norsk lax bli dyrare även på svenska tallrikar, när efterfrågan på laxen stiger, enligt Seafood.no. Enligt de modeller som används för att beräkna priset kan laxen öka med ungefär 3 procent, eller runt 1,50 kronor per kilo.