Norsk Hydros produktionsstopp lyfter aluminiumpriset

De finansiella konsekvenserna väntas enligt Norsk Hydro bli "väsentliga" och aktien rasade 10,1 procent på onsdagen. Aktiens utförslöpa fortsatte sedan under torsdagen och vid halv elva var aktien ned 7,1 procent.

Produktionsstoppet gav eko på råvarumarknaden i form av oro för ett minskande utbud. Aluminiumpriset steg med 4,2 procent på LME under onsdagen och fortsatte upp med drygt 2 procent på torsdagsmorgonen till omkring 2.250 dollar per ton, enligt Bloomberg.

Goldman Sachs spår att aluminapriset kommer vara fortsatt volatilt på kort sikt vilket i sin tur kommer sätta press aluminiumproducenter. Därmed håller bankens analytiker fast vid sin syn att aluminiumpriset kan nå 2.300 dollar per ton mot slutet av året, rapporterar Bloomberg.

I en analys som publicerades på tisdagen, det vill säga före Norsk Hydros besked, skriver spår Citi att det genomsnittliga aluminiumpriset kommer landa på 2.225 per ton under 2019 och 2.350 ton under 2020.

Den australiensiska aluminaproducenten Alumina rusade med 10,8 procent på torsdagen medan sektorkollegan South32 steg med 7,3 procent. Svenska Gränges, som tillverkar valsat aluminium, backar med 1,2 procent på torsdagsmorgonen.