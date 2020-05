Norrskens entreprenörshus blir testcenter för corona

Inledningsvis handlar det om några hundra antikroppstester per dag.

”Vi vill bygga ett högkapacitetslab och har flera robotar på ingång. Så inom några veckor kommer vi att kunna göra några tusen immunitetstest per dag, men nu i början handlar det om ett par tre hundra per dag för att trimma in allt”, säger Maria Rankka, tidigare vd för Stockholms handelskammare.