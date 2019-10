Norges oljeproduktion under förväntan hittills i år

Det är en nedgång på 86 000 fat jämfört med föregående månad.

Den dagliga produktionen av olja landade på 1,31 miljoner fat, vilket motsvarar en ökning på 0,5 procent i förhållande till september 2018. Den var samtidigt 7,7 procent under förväntan för september 2019. Septembers produktion av naturgas var 244.000 fat per dag och produktionen av kondensat 18.000 fat per dag.

Oljeproduktionen i år är 4,1 procent under prognosen, enligt Oljedirektoratet.