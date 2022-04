Norge stoppar också ryska fartyg

Måndag är det sista dagen att lämna in deklarationen, något som en hel del personer fortfarande har framför sig. Skatteverket tipsar om att deklarera elektroniskt för att hinna i tid, men för den som ändå inte hinner finns en utväg.

I torsdags hade 5,6 miljoner deklarationer kommit in till Skatteverket. Det kan låta mycket, men visar att många ändå har lite att göra i helgen. Drygt 8 miljoner personer ska deklarera i år.

”Det bästa tipset så här i sista minuten är att deklarera elektroniskt”, säger Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket.

”Där finns alla bilagor som du eventuellt behöver fylla i och de förtryckta uppgifterna är redan klara och du får hjälp med summering och hela den biten”, fortsätter han.

Många kan till och med använda koderna som finns tryckta på deklarationen för att ringa eller sms:s in deklarationen till Skatteverket, men det gäller bara personer som inte gör ändringar eller behöver fylla i bilagor.

Den som har en lite knepigare deklaration att göra, på grund av till exempel en bostadsförsäljning, eller för aktievinster som ska rapporteras, kan enligt Alem Resulovic få god hjälp av att använda Skatteverkets elektroniska verktyg.

Alem Resulovic, deklarationsexpert på Skatteverket. Foto: Anders Ågren

Den som ändå inte hinner kan få anstånd med deklarationen. Att begära anstånd brevledes är dock inte att rekommendera så här sent, eftersom ansökan måste vara inne på måndag. Men det finns andra sätt:

”Man kan med hjälp av e-legitimation antingen ringa till Skatteverkets skatteupplysning och begära anstånd eller så kan man logga in på Mina sidor och begära anstånd den vägen”, säger Alem Resulovic.

Personer som fyllt 65 år under 2021 behöver enligt honom inte ansöka om anstånd för att lämna in deklarationen senare. Det gäller dock inte precis alla. De som har arbetat heltid som anställd trots att de är 65 eller de som aktivt bedriver näringsverksamhet, eller handlar med värdepapper i väldigt stor utsträckning behöver fortfarande begära anstånd om de är sena med deklarationen.

Har man fått anstånd kan man vänta med att lämna in deklarationen till den 16 maj.

Skatteupplysningen kommer att vara öppen under helgen.

”Men när det är många som väntar till sista stund så kan det bli köer så klart, men ha tålamod. Vi är där.”

Den som ändå vill deklarera på papper bör i detta sena skede inte förlita sig på postgången, men det går att lämna in deklarationen i Skatteverkets egna brevlådor till och med måndagen.

”Det finns några ställen i landet där det finns tillfälliga brevlådor där man kan lämna in sina deklarationer. På våra servicekontor kan man lämna in deklarationen under öppettiderna.”

Den som deklarerar elektroniskt har hela måndagen på sig, det vill säga fram till midnatt.