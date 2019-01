Nordiska börserna avslutade veckan nedåt

I Oslo var OBX-index ned 0,1 procent.

Leroy Seafood backade 0,4 procent på fredagen efter att ha kommit med en uppdatering på fredagen där de meddelade att slaktvolymen uppgick till 49.415 ton i det fjärde kvartalet. Under helåret uppgick slaktvolymen till 162.039 ton, mot en guidning om 166.000.

Tore Tönseth, seafood-analytiker på Sparebank 1 Markets tror att den tappade volymen hämtas in under 2019.

"Med relativt goda tillväxtförhållanden under 2019 kommer en del av den tappade volymen hämtas under 2019 som en del laxodlare tidigare indikerat. Isolerat är det marginellt negativt givet utbudet under första kvartalet", sade analytikern enligt TDN Direkt.