Nordic Flanges gör nedskrivning av fabrik

Nordci Flanges sålde 2009 de fastigheter i vilket det dåvarande dotterbolaget Ramab hade sin verksamhet till Östra Göinge Kommuns Industrifastighetsbolag. Försäljningen gjordes genom ett återköpsavtal där Nordic Flanges Group, förutom att garantera hyra om 1,3 miljoner kronor per år, garanterade att återköpa fastigheterna.

Då Ramab under den nya ägaren har begärts i konkurs under tredje kvartalet 2017 har Östra Göinge kommun rätt att åberopa återköpsavtalet. Diskussioner kring detta förs med Östra Göinge kommun men som en försiktighetsåtgärd har 2,2 miljoner kronor reserverats under fjärde kvartalet.

Dessa engångsposter, minus 11,9 miljoner kronor, kommer att påverka Nordic Flanges resultat på rörelseresultatnivå som därför totalt väntas hamna på minus 12,5 miljoner kronor.