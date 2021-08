Nordic Flanges förlust ökar

Nordic Flanges, som levererar industriella flänslösningar, redovisar ett resultat efter skatt på -8,1 miljoner kronor för det första halvåret 2021 (-2,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:15 kronor (-0:05).

Ebitda-resultatet blev -0,3 miljoner kronor (6,2).

Nettoomsättningen uppgick till 89,0 miljoner kronor (110).

Covid-19-pandemin har fortsatt påverkat koncernbolagen med en lägre försäljning under det första halvåret, främst hos större kunder i Finland, sannolikt relaterat till de relativt hårdare restriktionerna där, skriver vd Frederik von Sterneck i delårsrapporten.

Resultatet för det första halvåret speglar den minskade orderingången under inledningen av året, men en vändning har skett under slutet av halvåret och per sista juli är orderstocken i koncernen på den högsta nivån på flera år, enligt vd.