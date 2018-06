Nordenbörser: Oljebolag uppåt när efterfågan väntas stiga

Medicinteknikbolaget Ambu, som var den stora vinnaren under måndagens handel efter att JP Morgan inlett bevakning, rekylerade tillbaka på tisdagen med 4,5 procent.

Next Games steg 20 procent på tisdagseftermiddagen efter att gamingbolaget offentliggjort lanseringsdatumet (12 juli) för mobilspelet The Walking Dead: Our World.

Verkstadsbolaget Outotec och hissbolaget Kone tyngde index med nedgångar på 3,3 respektive 3 procent.