Nordenbörser: Maersk vände upp ordentligt

Det nordiska samlingsindexet Vinx 30 var upp 0,3 procent till 970.

OBX-indexet i Oslo stängde 0,5 procent lägre.

Under måndagen, då Oslo-börsen var stängd, rapporterades det att IAG förbereder ett bud på det norska lågprisbolaget Norwegian om 330 norska kronor per aktie. Norwegian stängde på 273:50 norska kronor på Oslobörsen under tisdagen, en uppgång på 9,2 procent för dagen.

De bolag som tyngde Oslobörsen mest var Grieg Seafood och Salmar, med nedgångar på 10,1 respektive 5,5 procent.

I Köpenhamn steg OMXC25 med 0,4 procent.