Norden: Rusning i Norwegian

Norska OBX-indexet steg 0,8 procent med flygbolaget Norwegian i topp. Aktien steg hela 20 procent efter två positiva besked: dels trafiksiffror för december som visade på en passagerartillväxt med höga 32 procent, dels ny guidning på torsdagskvällen där bolaget sänkte sina prognoser för årets rörelsekostnader (justerat för högre bränslepriser, dock) tack vare bättre kapacitetsutnyttjande.

Flera laxodlare gick också starkt, med Grieg Seafood i topp efter en uppgång med nästan 5 procent. Pareto sänkte sitt estimat för laxpriset för 2018 till 56 kronor per kilo från tidigare 58 kronor per kilo. Trots det menar mäklarhuset att det ser bra ut för sektorn och betonade bland annat Grieg Seafood, men också Leröy Seafood, upp 2,7 procent på fredagen, och Marine Harvest, plus 2,1 procent, som köpkandidater.