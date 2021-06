Nordeatoppen: ”Volvo borde stå 50-60 procent högre”

Innehåll från Staples Sverige AB Annons

– En av våra allra viktigaste uppgifter är att göra det enklare för våra kunder att välja rätt lösningar för ett hållbart arbetsliv. Det kan handla om allt från arbetsplatsens ergonomiska utformning till vilka produkter som köps in och hur de produceras, transporteras, används och återvinns. Att väga samman alla olika aspekter och få en rättvisande överblick kan vara svårt för både professionella inköpare och konsumenter. Här kan vi bidra med kunskap, tjänster och produkter, säger Staples hållbarhetschef, Johanna Jigmo-Linde.

Ett exempel är Staples sortiment av miljövänligare produkter – Easy on the Planet. Det omfattar över 6 700 artiklar som uppfyller ett eller flera miljökriterier och utgör runt 40 procent av företagets försäljning.

Läs mer om Easy on the Planet-programmet här

Nu har man också analyserat klimatpåverkan från alla de 45 000 produkter som företaget säljer.

– Så vitt jag vet är vi det första företag i vår bransch som gör en så omfattande kartläggning. Beräkningarna gör det enklare för oss att se hur vi kan arbeta framåt tillsammans med våra leverantörer och kunder. Vi tror det är fullt möjligt att minska klimatavtrycket från vårt produktprogram med 15 procent redan inom ett år. Det kommer att ge våra kunder ännu bättre förutsättningar att göra klimatvänligare och mer hållbara val – oavsett om det handlar om kontorsstolar, pennor eller något annat, säger Johanna Jigmo-Linde.

Läs mer om Staples hållbarhetsresa här

Kort om Staples

Som ledande leverantör av kontorsmaterial och integrerade lösningar för små, medelstora och stora företag har Staples gedigen kunskap om arbetsplatser. Med ett brett utbud av produkter och lösningar som kan skräddarsys samarbetar våra experter med dig för att säkerställa att din arbetsplats har allt som behövs för att användas optimalt – when your space works, everything works.

