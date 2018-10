Nolatos ledning spelar ner betydelse av förbud mot e-cigaretter

Det säger bolagsledningen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi levererar inga enheter till Hongkong. Dessutom är huvuddelen av de produkter vi säljer i Asien av en annan typ än de som nu diskuteras", säger finanschef Per-Ola Holmström.

Financial Times rapporterade på onsdagsmorgonen att Hongkongs ledare Carrie Lam föreslaget ett "totalt förbud" för elektroniska cigaretter, av hälsoskäl och med barn och ungdomar i fokus.

Elektroniska cigaretter finns med teknik i två huvudsakliga former; "heat not burn" och "vaporizer". En vaporizer använder nikotinolja, eventuellt smaksatt, som hettas upp och inhaleras. En heat not burn-produkt är däremot en "tobakspinne" som värms i stället för att eldas upp. Det är alltså två helt olika koncept, menar Nolato.