Nina Rawal: ”Stora möjligheter för Sverige inom global hälsa”

Malaria och tuberkulos är sjukdomar som drabbar flera miljoner människor världen över och under 2017 rapporterade Världshälsoorganisationen WHO om drygt två miljoner dödsfall som följd av smittorna. Samtidigt har FN med Agenda 2030 satt upp mål om att utrota epidemierna av just tuberkulos och malaria.

Nu vill Nina Rawal, tidigare chef för Industrifondens affärsområde life science, att Sverige gör bredare satsningar inom global hälsa.

”Sverige är en humanitär stormakt och går före i att omfamna FN:s globala mål, samtidigt som vi är starka inom medicinsk innovation. Därför kan jag inte låta bli att se att det finns stora möjligheter för Sverige att ta en större position inom global hälsa”, säger hon.

Sedan Nina Rawal valde att lämna Industrifonden i början av 2019 har hon arbetat med ett nytt projekt med syfte att mobilisera kraft och kapital för investeringar i bolag som verkar inom sjukdomar som främst drabbar låginkomstländer. Det kan vara allt ifrån nya läkemedel eller diagnostik till digitala lösningar. Projektet är fortfarande i en tidig fas och vilken form det kommer landa i är ännu inte klart, men Nina Rawal sträcker ut en hand till såväl näringsliv, organisationer som det offentliga Sverige.