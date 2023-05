Nilars rörelseförlust ökar något

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 3,1 miljoner kronor (-4,2) och antalet sålda batterier var 144 (52).

Försäljningen som inleddes under slutet av 2022 av de nya Reox-batterierna har fortsatt under första kvartalet 2023, uppger bolaget i rapporten. Den negativa försäljningen under fjolårets första kvartal berodde på återtagandet av batterier levererade i slutet av 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -49,2 miljoner kronor under kvartalet (-58,9). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 152 miljoner kronor.

Nilars vd Erik Oldmark skriver i rapporten att bolaget fortsätter att utveckla verksamheten i linje med sin nya strategi och uppger att flera milstolpar nåddes under det första kvartalet.

”Tillsammans med nya samarbetspartners kommer vi att fortsätta driva på utvecklingen av smarta energilagringslösningar, samtidigt som vi breddar våra marknadssegment”, skriver han i rapporten.

Nilars finansiella mål är en nettoomsättning på minst 1 miljard kronor 2025 och en långsiktig ebitda-marginal om minst 20 procent.