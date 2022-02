Nilars förlust ökar kraftigt – kommer behöva kapital

Nilar, som utvecklar stationära energilagringssystem, redovisar ett rörelseresultat på -270 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-102). Bolaget har under perioden gjort en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader på 138 miljoner kronor till följd av ändrad strategi, enligt bokslutskommunikén.

Nilar meddelade tidigare under februari att rörelseresultatet för kvartalet väntades uppgå till cirka -270 miljoner kronor.

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 17,8 miljoner kronor (25,2) och produktionen var 14,1 MWh (8,3).

”Som en konsekvens av den reviderade strategin förväntas effekten av de besparingsåtgärder som infördes under 2021 avspeglas i resultatet från och med andra kvartalet 2022. Försäljningen förväntas dock öka i långsammare takt än förutspått i tidigare strategi och som tidigare kommunicerats kommer Nilar att behöva ytterligare externt kapital under 2022”, skriver bolaget i rapporten.

Nilar skriver vidare att bolaget avser att fokusera produktionen till Gävle under 2022 med en planerad volymökning med start under tredje kvartalet i år för att nå en produktionskapacitet på 20MWh under 2023.